Madonna delle Grazie a Modica: si può partecipare su prenotazione

La festa della Madonna delle Grazie a sarà celebrata il prossimo 31 maggio. Lo spostamento è stato fatto per dare la possibilità ai fedeli di partecipare alla celebrazione eucaristica. Infatti, i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie sono molto sentiti in Città. La tradizione vuole che i fedeli si rechino in pellegrinaggio scalzi per poter assistere alla messa dell’aurora. I sacerdoti che animano il Santuario hanno fatto sapere che le celebrazioni saranno previste il 30-31 maggio e che è possibile partecipare solo prenotandosi per tempo. La prenotazione si è resa necessaria al fine di evitare assembramenti, e rispettare il protocollo siglato tra il Governo e i Vescovi italiani.

La prenotazione per la partecipazione si può fare chiamando il contatto telefonico 333.8465956, oppure visitando il sito www.basilicasantuariomadonnadellegraziemodica.it

Inoltre, sulla pagina Facebook si trovano maggiori informazioni su come contattare la Basilica.