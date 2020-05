Furto Aldo Campo a Ragusa. Vitale: Il Comune sta lavorando per il ripristino

“Ci daremo da fare quanto prima per ripristinare le porte danneggiate e rendere nuovamente funzionali gli accessi sottostanti la tribuna principale. E’ chiaro che resta una grande amarezza per quanto accaduto e, soprattutto, per il comportamento di chi, in questo modo, ritiene di potere rimanere indenne a tutto. Ma le indagini sono in corso. E speriamo che gli autori possano essere inchiodati alle loro responsabilità”. E’ quanto afferma il consigliere comunale del Gruppo CasSìndaco, Daniele Vitale, dopo il furto e l’atto vandalico verificatosi allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio. “Questa struttura – afferma ancora Vitale – per chi ci ha giocato e per chi ha vissuto emozioni indimenticabili, rappresenta una sorta di tempio calcistico a livello locale e vederla violata così fa davvero male. Ma l’obiettivo dell’amministrazione comunale, così come ho avuto modo di appurare dopo un confronto con il sindaco, Peppe Cassì, e con l’assessore allo Sport, Eugenia Spata, è quello di far sì che i danni possano essere subito recuperati. Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che sono in fase di svolgimento i lavori per il recupero dei servizi igienici della tribuna B che consentiranno di recuperare parte della funzionalità dell’impianto. L’impegno è quello di proseguire un’azione graduale di recupero e manutenzione che riguardi lo stadio Aldo Campo ma anche gli altri impianti sportivi del nostro territorio comunale. Non dimentichiamo che a Ragusa abbiamo una grossa responsabilità, quella di far sì che il nostro parco impianti resti sempre operativo nella maniera migliore. Non è semplice, anche perché sono necessarie ingenti risorse, ma cercheremo di dare delle risposte importanti al mondo sportivo