Sulla riapertura delle discoteche la Regione frena: “Ok solo per ascoltare musica all’aperto”

L’ordinanza di Nello Musumeci prevede che le discoteche possano riaprire per l’estate già a partire dall’8 giugno. Ma oggi lo stesso governatore ha posto dei paletti: “Se è un luogo dove ascoltare musica all’aperto, allora siamo pronti a farlo, ma se un luogo in cui mettere in 50 metri quadrati 30-40-50 persone allora diventa veramente difficile”.

Insomma, la Regione frena, ponendo un vincolo notevole alla ripartenza del settore. “Siamo ancora in emergenza – ha aggiunto Musumeci – e bisogna capire che a piccole fette possiamo mangiare la torta, ma non tentare di abbuffarci…”.

Secondo l’ordinanza firmata domenica scorsa, discoteche, eventi e spettacoli in Sicilia possono ripartire dall’8 giugno. Un via libero atteso dagli operatori del settore e dagli appassionati e che anticipa il governo nazionale. Ma proprio sulla possibilità di anticipare di una settimana la riapertura, ci sono dei dubbi.

Il Dpcm di Conte, infatti, prevede che tutto il settore rimanga fermo fino al prossimo 15 giugno e Roma non ha indicato deroghe alle singole regioni.