4 dirigenti medici  a tempo determinato per Chirurgia Generale

Immessi in servizio quattro dirigenti medici individuati dalla graduatoria per incarichi a tempo determinato per la Chirurgia Generale.

Una graduatoria formulata in conformità con quanto previsto dalla direttiva dell’Assessorato regionale della Salute che permette la possibilità di partecipare alle selezioni anche “ai candidati che alla scadenza del bando risultino iscritti all’ultimo anno di specializzazione in base alla durata legale del corso di studi nella disciplina medica oggetto della selezione o in disciplina equipollente o affine alla stessa”.

La necessità di ricorrere alla formulazione della suddetta graduatoria nasce dall’esigenza di garantire adeguata attività chirurgica e assistenza sanitaria nei reparti degli ospedali aziendali. Infatti, a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, tutte le prove concorsuali sono state sospese.