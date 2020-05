Pista ciclabile a Marina di Ragusa. Al via messa in sicurezza

In riferimento al comunicato n. 282 del 18 maggio riguardante la messa in sicurezza della pista ciclabile di via Cav. Bisani a Marina di Ragusa si precisa che sono stati due e non uno gli interventi sull’opera in questione per i quali il Comune di Ragusa ha ottenuto, partecipando a due manifestazioni di interesse, dei finanziamenti dalla Regione Siciliana.

Grazie a tali risorse finanziarie regionali il Comune oltre alla determina dirigenziale del settore IV – Gestione del territorio e Infrastrutture con la quale ha affidato, come già comunicato, all’impresa Aprile Salvatore di Ragusa l’intervento per l’importo complessivo di € 22.974,25 al netto del ribasso del 15,423% su una base d’asta di € 26.837,77 con altro similare provvedimento dello stesso settore, è sato anche affidato alla stessa ditta un nuovo intervento per il quale è risultata aggiudicataria per l’importo complessivo di € 36.260,04 al netto del ribasso del 15,423% su una base d’asta di € 42.500,01.

“Partecipando a due distinte manifestazioni di interesse siamo riusciti ad intercettare i finanziamenti dalla Regione Siciliana – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida – che ci hanno consentito di avere ammessi a finanziamento due progetti il cui importo originario degli stessi ammonta ad oltre 90 mila euro.

I lavori programmati riguarderanno un ampio tratto della pista ciclabile che va dallo slargo dell’area attrezzata per il fitness fin quasi all’ingresso del Villaggio Santa Barbara. I lavori riguarderanno la realizzazione di una ringhiera in acciaio inox che sostituirà i vecchi muretti paracarro in atto esistenti soprattutto in una zona in cui si presenta un notevole dislivello tra pista ciclabile e scogliera e la realizzazione di una una siepe, limitatamente al tratto in cui pista cilopedonale e scogliera sono invece sullo stesso livello”..