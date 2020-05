Lega Vittoria e Sviluppo Ibleo chiedono pianificazione estiva

“Bisogna da subito pensare a organizzare una parvenza di stagione estiva. E’ chiaro che siamo reduci da un lockdown devastante ma proprio per questo riteniamo che non si possa perdere tempo nella programmazione necessaria di un’estate in cui l’unico obiettivo, dal punto di vista degli operatori economici, dovrà essere quello di contenere l’urto della crisi e cercare di ridurre il più possibile gli eventuali danni”. E’ quanto sostengono Lega Vittoria, la segreteria cittadina del movimento politico Sviluppo Ibleo, Idea Impresa, Vittoria Popolare e Area Iblea, che rivolgono un appello alla Commissione straordinaria di Vittoria affinché il prima possibile ci si possa dare da fare per individuare le scelte migliori da effettuare per promuovere una serie di misure che garantiscano delle risposte sul fronte del ritorno alla normalità. “Siamo consapevoli – sottolineano il partito e i movimenti che hanno sottoscritto l’intervento – che non tutto potrà tornare come prima nel giro di poco tempo. Ma è indispensabile organizzarsi per cercare di garantire risposte di un certo tipo alla cittadinanza. Intanto, a cominciare dalla pulizia del lungomare che, soprattutto nel tratto limitrofo alla Lanterna, a causa del vento forte che ha imperversato in questi giorni, risulta essere sommerso dalla sabbia. Ma c’è tutta una pianificazione complessiva che è necessario predisporre. E ci colleghiamo anche a quanto già proposto dalla locale sezione della Lega rispetto alle impellenti necessità esistenti. Siamo certi che la Commissione straordinaria, memore dell’esperienza maturata, anche se condizionata quest’anno dall’emergenza sanitaria, saprà trovare le giuste contromisure per attivare quei percorsi virtuosi che si rendono necessari. Certo, non è impresa semplice. Ma è indispensabile che si possa dare il via da subito a questa elaborazione di intenti che consenta di guardare avanti con un minimo di ottimismo”. Secondo le cinque realtà politiche operanti a Vittoria, infatti, “c’è bisogno di fissare un orizzonte, un traguardo da raggiungere, per potere garantire alle varie realtà economiche presenti sul territorio della frazione vittoriese di guardare al futuro con un cauto ottimismo. Siamo certi che, con l’aiuto e la collaborazione di tutti, si potrà predisporre una stagione estiva che, nel rispetto delle norme vigenti, consenta a Scoglitti di potersi quantomeno ritrovare e fissare una serie di obiettivi importanti da raggiungere”.