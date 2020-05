Civello: “Rendere funzionale parcheggio dell’Ospedale di Modica”

Il parcheggio antistante il nuovo plesso dell’Ospedale Maggiore si trova da diversi anni in uno stato di quasi abbandono, infatti manca la pavimentazione, l’illuminazione, gli accessi adeguati e quant’altro necessario per renderlo fruibile in sicurezza ai cittadini utenti.

Agli inizi del mese di marzo si è tenuto un incontro tra il sindaco e il Direttore Generale dell’ASP7 Angelo Aliquò per stabilire le procedure necessarie alla realizzazione definitiva del parcheggio.

“Considerato che il contingente periodo di “lockdown” dovuto all’emergenza sanitaria ha influenzato non poco anche la definizione e l’esecuzione di opere pubbliche come quella in oggetto, visto che è già partita la “fase 2” – dice il consigliere comunale, Giorgio Civello – mi preme rilevare la necessità di intervenire affinché si completino a breve le procedure già avviate, facendo in modo che i lavori possano essere realizzati in breve tempo, consegnando così alla collettività una importante opera a servizio dell’Ospedale Maggiore.

Il nuovo parcheggio garantirà un notevole numero di posti auto dedicati esclusivamente ai cittadini utenti, che avranno così un accesso diretto facilitato per alcuni importanti servizi ospedalieri.

In questo modo la Via Aldo Moro, che garantisce l’accesso all’Ospedale Maggiore, sarà pienamente utilizzata essendo una delle principali arterie del quartiere Sacro Cuore, senza trascurare l’importanza e la certezza che nella zona circostante si renderanno liberi molti parcheggi che andranno a servizio anche delle altre attività presenti nel quartiere”.