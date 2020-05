15 nuove unità antincendio nella Protezione Civile di Modica

All’interno del Gruppo Comunale della Protezione Civile è stato organizzato un corsointensivo AIB (Antincendio Boschivo) della durata complessiva di 24 ore per il rilascio

dell’attestato per lo spegnimento degli incendi boschivi. Grazie a questo corso, il gruppo comunale si è dotato di 15 unità specializzate che verranno impiegate soprattutto con l’arrivo

della stagione calda con funzioni di interfaccia. Oggi sono state consegnate i dispositivi di protezione individuale ai corsisti che da questa estate saranno a disposizione dell’Amministrazione e del Dipartimento Regionale in caso di necessità. Tutto ciò si inquadra all’interno delle misure contenute nel Piano di Protezione Civile recentemente approvato.

“Questo ulteriore corso aggiunge specializzazioni al Gruppo Comunale di Protezione Civile,

guidato dal responsabile Alessandro Cicciarella, e coordinato dal Dirigente Enzo Terranova. In questi anni l’attività del nostro gruppo è cresciuta tantissimo anche grazie alla programmazione messa in campo da parte dell’Amministrazione ed in particolare dall’assessore al ramo, Giorgio Belluardo”.