Lo chef modicano Barone e la pasta alla Norma su “Striscia”

Lo chef modicano Peppe Barone è stato ospite stasera di Striscia la Notizia su Canale 5. Barone, che a Modica è titolare del ristorante “Fattoria delle Torri” e a Sampieri del Ristorante “Ammare”, per l’occasione ha spiegato come si prepara la pasta alla Norma.

Barone è stato ospitato nella rubrica “Capolavori italiani in cucina” curata dal giornalista enogastronomico Paolo Marchi. Barone, chef modicano di grande esperienza, è tra i primi a rappresentare una Sicilia gastronomica più attuale e contemporanea, soprattutto ora che a ospitarlo è Milano, dove da pochi mesi ha aperto il Ristorante Terrammare.

La pasta alla Norma, specialità catanese omaggio alla omonima opera di Vincenzo Bellini, è considerata oggi uno dei primi piatti più amati della cucina tradizionale siciliana. Come spiega lo chef Barone, è un trionfo di gusti mediterranei che unisce «tre tipi di pomodoro diversi (pixel, tondi e datterini), i maccheroni, che sono una pasta abbastanza grossa che ti fa apprezzare di più il piatto, delle melanzane siciliane tagliate a fette, fritte, ma non troppo cotte, e alla fine una spolverata di ricotta salata».

La ricetta della pasta alla Norma di Peppe Barone, così come le altre della rubrica di Paolo Marchi, è consultabile sul sito di Striscia la notizia (www.striscialanotizia.mediaset.it).