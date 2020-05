Scicli. Regolamentazione della gestione dei mercati e fiere

Considerato che, sulla base dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, il Comune deve regolamentare la gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, il Sindaco di Scicli ha disposto, con propria ordinanza, con decorrenza dal 19 maggio 2020, le seguenti misure per regolamentare la gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti che si svolgono nella città di Scicli:

A) Misure a carico del titolare di posteggio:

• Il mantenimento, in tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

• Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

• Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

• Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

• La pulizia e l’igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita.

• Il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.

• In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.

• In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

B) Misure a carico del Settore VI del Comune e del Comando della Polizia Municipale:

1. Individuare le misure più idonee ed efficaci per assicurare:

• Il controllo sul rispetto delle regole di cui alla lettera A) da parte dei titolari di posteggio.

• Il mantenimento, in tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

• Idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi.

• Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: per locali o aeree di dimensioni superiori a quaranta metri quadrati, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

• Il distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, l’individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

• L’informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

2. Determinare i giorni di svolgimento e gli orari di accesso:

• Stabilire, confermare o modificare i giorni di svolgimento e gli orari di accesso dei seguenti mercati, fiere e mercatini degli hobbisti:

– Mercato ortofrutticolo di contrada Spinello;

– Mercato ortofrutticolo di contrada Zagarone;

– Mercato rionale di contrada Zagarone;

– Mercato rionale di Donnalucata via Merano;

– Mercato rionale di Largo Gramsci;

– Mercatini dei produttori agricoli;

– Mercatino degli hobbisti di Piazza Italia.

• Potranno essere limitati gli accessi nel momento in cui l’affluenza sia eccessiva in ragione della regola di distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

• A controllare gli accessi sarà la Polizia municipale.