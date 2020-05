Ispica. Democrazia Partecipata: coinvolgimento della cittadinanza

Il Comune di Ispica favorisce la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative. Attraverso la Democrazia Partecipata i cittadini, le associazioni e tutti gli altri attori sociali, economici, culturali di Ispica possono presentare proposte progettuali su tematiche di interesse quali ambiente e territorio, sviluppo economico e turismo, aree verdi, politiche giovanili, attività sociali, scolastiche ed educative, attività culturali, sportive e ricreative. L’importo totale destinato è pari ad € 15.000 per un importo per singolo progetto non superiore al 30%. Le proposte progettuali, che per disposizione del capo settore dovranno essere inviate entro le ore 12 del 25 maggio 2020 secondo le modalità previste nell’avviso, sono da redigere utilizzando un’apposita scheda progetto (allegato 1) predisposta dagli uffici. Le proposte ed i progetti verranno valutati nella loro fattibilità da una commissione formata da tutti i capi settore secondo criteri ben precisi. La scelta finale spetta alla cittadinanza che sarà messa nelle condizioni di esprimere una preferenza votando, in modo libero e pubblico, uno dei progetti ammessi e pubblicati.

Si invitano i cittadini a prendere visione dell’avviso e della scheda progetto da presentare su: https://www.comune.ispica.rg.it/area-tematica/avvisi-e-comunicazioni/item/730-democrazia-partecipata-avviso-pubblico-per-la-richiesta-di-proposte-e-suggerimenti.html