Modica. È morto Geppetto, il cane del quartiere Sacro Cuore

I modicani non vedranno più per le strade del quartiere Sacro Cuore l’inconfondibile sagoma di Geppetto, cane di quartiere adottato e amato da tutti. Geppetto è morto ieri, mercoledi 22 maggio. A darne notizia sono state le volontarie del Rifugio di Giulia dal loro profilo facebook. D’altronde sono state soprattutto loro a prendersi cura di Geppetto nei momenti più difficili, come quando ha rischiato più volte di finire in canile a causa di segnalazioni alle autorità competenti. Geppetto era però innocuo, viveva la sua vita perfettamente integrato all’habitat urbano circostante. Camminava ordinatamente sui marciapiedi, attraversava quando non sopravvenivano auto ed era solito riposarsi, soprattutto in estate, in prossimità dei negozi dai quali usciva una piacevole aria condizionata. Era il cane di tutti, di chi aveva già il suo e lo considerava come un fratellino ma anche di chi non poteva tenerne uno a casa e riversava su di lui tutto il suo amore. I residenti del quartiere facevano a gara per dargli da mangiare e molti, nel tempo, hanno avanzato la proposta di tenerlo a casa. Ma per Geppetto questa sarebbe stata, paradossalmente, la soluzione peggiore. Lui è nato, vissuto e morto libero. Un cane di tutti ma di proprietà di nessuno. Da oggi mancherà tanto non vederlo più. Buon Ponte dell’Arcobaleno caro Geppetto.

