Modica, al “Garibaldi” in auge l’orchestra jazz del “Verga”

Ancora un successo, ieri sera, al Teatro Garibaldi, per l’Orchestra Jazz del Liceo Musicale “Giovanni Verga” di Modica, diretta dal prof. Marco Caruso, docente di Sassofono del Verga eresponsabile del progetto “Suonare Insieme: dalla composizione all’improvvisazione” , che è pensato dal MIM per promuoverel’attivazione di laboratori per la pratica della musica jazz come ampliamento dell’offerta formativa dei Licei Musicali e che,anche quest’anno per la terza edizione, è stato selezionato dall’USR Sicilia che ne ha autorizzato e finanziato lo svolgimento.

Il Concerto, organizzato dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, ha ulteriormente consolidato il partenariato tra il Liceo Musicale e la Fondazione, fortemente sponsorizzato sia dal Sovrintendente Tonino Cannata che dal Dirigente Scolastico Prof. Alberto Moltisanti, rappresentanti delle due Istituzioni della città.

Il titolo del Concerto era “Un viaggio nella Musica Americana” e la dice lunga sul repertorio proposto ieri dai giovani musicisti che hanno eseguito magistralmente gli standard più rilevanti della tradizione jazzistica americana concludendo con La Banda, bis d’eccezione del conterraneo ibleo Francesco Cafiso. Sul palcoscenico, a condividere le emozioni con i ragazzi, i proff. Fabio Iacono, Paolo Ilacqua, Giovanni Manganaro, Vincenzo Monaca, Giuseppe Valenti e Pietro Vasile, docenti tutor per ognuna delle sezioni orchestrali, insieme al prof. Marco Caruso Solista al sax, oltre che impegnato nel ruolo di Direttoredell’Orchestra. Voci soliste della serata Daniela Bonanno insieme ad un ospite del calibro di Alessia Pallavicino, già studentessa eccellente del Liceo Musicale G. Verga di Modica.

A presentare e condurre l’evento è stata la prof.ssa Loredana Vernuccio, referente del Liceo Musicale e curatrice degli eventi live relativi al Progetto Jazz, mentre registrazione e post produzione del Concerto sono stati affidati al prof. Gianluca Abbate.

Grande apprezzamento è stato espresso dal Dirigente Scolastico prof. Alberto Moltisanti durante tutto il percorso formativo che, peraltro, porterà i ragazzi ad esibirsi, insieme ai loro colleghi degli altri Licei Musicali della Sicilia, nel Concerto, fortemente voluto dal Direttore Regionale dell’USR Sicilia Dott. Giuseppe Pierro, che l’Orchestra Jazz Regionale terrà il prossimo 6 giugno proprio a Modica nella splendida cornice del Teatro Garibaldi.