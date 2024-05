La Pvt Modica torna a vincere e a convincere

Gara quasi sempre in mano alle modicane che approcciano bene alla partita e la serie positiva in battuta di Paola Carnazzo permette alle ospiti di prendere subito un buon vantaggio (0/4) da poter gestire. Il tecnico delle pontine prova a spronare le sue atlete che hanno un accenno di reazione che dimezza lo svantaggio, ma appena Brioli e compagne alzano il ritmo del gioco vanno in difficoltà. Sul +4 per le modicane (5/9) il coach delle bluarancio chiama il discrezionale per provare a spezzare il ritmo gara, ma non ottiene gli effetti sperati perché le biancorosse riescono a tenere le avversarie a debita distanza (9/14) Sul 14/19, D’Amico chiama il suo timeout per dare le ultime direttive alle sue atlete che al ritorno in campo allungano definitivamente e chiudono con Nicole Ferrarini il parziale che firma il 17/25 che porta in vantaggio le biancorosse.