Mascherine per i dipendenti del Tribunale di Ragusa

Questa mattina l’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia ha consegnato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa mascherine in plexiglass, destinate ai dipendenti della struttura amministrativa e ai componenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio. Per l’Unione Regionale era presente il componente del direttivo avv. Ignazio Galfo, che ha effettuato la consegna a mani della Presidente del Coa di Ragusa, avv. Emanuela Tumino, presenti i dipendenti Rosario Tolomei e Giancarlo Galanti. L’iniziativa si inserisce tra le attività che l’Uofs ha deliberato, assumendo cura e oneri, per garantire condizioni di sicurezza e idonee misure di prevenzione al diffondersi dell epidemia di Covid-19 negli Ordini Forensi e nei rispettivi uffici, in dipendenza della ripresa delle attività nei Tribunali