Sito Confcommercio Ragusa riferimento per gli imprenditori iblei

In questo periodo di emergenza Covid 19, il sito internet di Confcommercio Ragusa è stato un punto di riferimento costante per imprenditori e professionisti ansiosi di ricevere informazioni “fresche” e attendibili nel “mare” dei decreti e dei regolamenti normativi promulgati nelle ultime settimane. Basti pensare che in un solo mese (14 aprile – 14 maggio) il sito confcommercio.rg.it ha fatto registrare oltre 25.000 visitatori unici, numeri importanti per l’associazione di categoria a livello provinciale. “Se da un lato – afferma il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – siamo soddisfatti per il risultato, frutto dell’ottimo lavoro di squadra portato avanti dal team della comunicazione, dall’altro siamo consapevoli della necessità di dovere garantire ancora più informazione e soluzioni tempestive ai nostri associati attraverso una comunicazione semplice e comprensibile in grado di tradurre e sintetizzare i vari decreti e regolamenti normativi. Ecco perché, per raggiungere questo obiettivo, stiamo cercando di implementare il sito internet attraverso la predisposizione di nuove sezioni e con nuovi servizi automatizzati, avvalendoci dell’apporto di tecnologia digitale avanzata. Siamo, insomma, pronti ad affrontare le future fasi legate all’emergenza sanitaria, rimanendo sempre vicini alle imprese. I territori, dal canto loro, sono pronti al cambiamento, con l’obiettivo di garantire corrette informazioni agli associati anche attraverso i presidenti sezionali e i componenti della dirigenza del sistema Confcommercio”.