Idea Liberale. “Anche a Vittoria i sanitari fanno la differenza”

“E meno male che sono stati gli eroi di questo difficile periodo legato all’emergenza. E meno male che ne abbiamo sentite di tutti i colori sulla necessità di valorizzarli e di mettere in evidenza, con un riconoscimento non solo simbolico, tutto quello che hanno fatto, l’impegno che hanno profuso in prima linea. Alla fine, solo parole”. E’ il presidente di Idea Liberale Vittoria, Giuseppe Scuderi, a sottolinearlo parlando di medici, infermieri e soccorritori per i quali, nell’ultimo decreto legge varato dal governo Conte, sono saltati i premi di mille euro che avrebbero dovuto essere riservati, come era stato promesso, agli operatori di questo comparto. “Incredibile ma vero – continua Scuderi – dopo che sono stati esaltati come eroi, alla fine dovranno accontentarsi di un pugno di mosche. Per fortuna, la Regione la pensa diversamente e il Governo Musumeci, invece, ha voluto essere conseguente rispetto all’impegno assunto e si sta adoperando per far sì che queste somme possano arrivare ai medici, agli infermieri e ai soccorritori siciliani. Mi sembra una scelta adeguata e coraggiosa. E, soprattutto, mirante a valorizzare tutti coloro che si sono spesi professionalmente nel tentativo di dare il massimo. Stiamo parlando di una realtà di grande spessore che anche nella nostra città di Vittoria, e parecchi sono gli esempi in questo senso, si è mossa con l’obiettivo di assicurare risposte all’utenza. Non sono mancati i momenti critici, forse oggi la tensione si è alleggerita, ma la professionalità di queste persone è servita a fare emergere la grande rete di solidarietà esistente nella nostra città e nel resto della nostra provincia. Sì, è vero, sono stati, e continueranno ad essere, veri e propri eroi che continueranno a difendere la salute di tutti noi”.