Ispica, rilancio turismo. Le proposte del Consigliere Pluchinotta

“L’emergenza Coronavirus ha di fatto bloccato il turismo in tutto il mondo. Ma se è vero, così come è stato ribadito da più parti, che le vacanze questa estate saranno principalmente italiane, ecco allora che bisogna impegnarsi affinché anche la nostra Ispica possa essere meta appetibile per chi la sceglierà”. É quanto dichiara il consigliere comunale di Ispica Giuseppe Pluchinotta che, in vista dell’imminente stagione estiva, crede che bisogna attivarsi al più presto per proporre misure aggiuntive, riguardo al settore turismo, rispetto a quelle già previste dalla Regione Sicilia.

“Dopo questa fase delicata che ha colpito tutto il Paese, le città ripartono tutte dallo stesso livello. Vince quindi chi saprà dare più servizi, più proposte e più accoglienza. Per questo propongo all’Amministrazione Comunale di mettere in campo una serie di misure che potrebbero sicuramente far ricadere la scelta dei turisti sulla nostra città. Si potrebbe pensare, per esempio, di offrire un servizio gratuito di visita guidata, anche con interprete Lis, per chi soggiorna in città per più di due notti. O ancora elargire, per chi pernotta in città oltre le tre notti, buoni da utilizzare nei servizi di ristorazione ispicesi (bar, pizzerie, ristoranti, cantine, …) magari per degustarne i prodotti tipici, facendo così rafforzare il legame tra territorio ed enogastronomia. Si potrebbe pensare inoltre ad una notte aggiuntiva per chi soggiorna in città per almeno 3 notti. Si tratta di iniziative fattibili e possibili grazie alle somme della tassa di soggiorno 2019 che andrebbero così ad essere investite sul territorio e per il territorio. Bisogna sfruttare tale situazione – conclude Pluchinotta – per far sì che Ispica possa ripartire alla pari con le altre città del Sud-est e, considerata la sua posizione strategica, bisogna fare in modo che il turista non sia solo di passaggio ma la scelga come dimora per visitare il resto”.