Modica calcio in stand-by. Smentiti contatti con il Frigintini

Il Modica Calcio è ancora in stand – by, per via della pandemia covid-19 che ha bloccato da più di due mesi anche il mondo del calcio, ma i vertici rossoblù, non stanno con le mani in mano e seppur con le dovute cautele e a “fari spenti” si stanno muovendo per programmare il futuro che sia annuncia difficile sotto diversi aspetti, non ultimo quello economico.

“Il primo nodo da sciogliere -spiega il presidente Michele Zocco – è capire che ne sarà di questa stagione che ufficialmente è ancora in corso, ma credo non ci siano più i presupposti per poterla portare a termine. Crediamo che lo stop sia inevitabile, perchè dopo questa lunga sosta in qualsiasi caso i campionati sarebbero falsati. Poi noi società non saremmo in grado di garantire la sicurezza nostra e dei nostri tesserati. A tal proposito aspettiamo l’ufficialità dello stop. Noi – continua – stiamo pensando già a programmare il nostro futuro, che come quello di tutte le altre consorelle non sarà semplice, ma prima bisogna chiudere nel migliore dei modi questa stagione. È chiaro, che programmare in questo momento non è facile, ma prima di fare qualsiasi passo, se tutto dovesse andare per il verso giusto io e i miei più stretti collaboratori dovremo sederci attorno a un tavolo e vedere se ci sono i presupposti per programmare una stagione da protagonisti. Sicuramente proveremo a coinvolgere qualche amico che ha manifestato interesse verso il Modica Calcio in modo da poter allargare la base societaria. A tal proposito – incalza il massimo dirigente dei rossoblu – mi corre l’obbligo di rettificare quanto letto in un giornale online locale circa un contatto con la dirigenza del Frigintini per una eventuale fusione. Parlando con il giornalista, alla sua precisa domanda sulla questione, ho semplicemente detto che se si unissero le forze economiche, sicuramente si potrebbe puntare in alto, ma conoscendo le ambizioni del Frigintini il tutto diventa praticamente impossibile. Ripeto – conclude Zocco – noi siamo disponibili a parlare con chiunque, ma ad oggi smentisco categoricamente ogni contatto”.