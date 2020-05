Da lunedì libero accesso nei tre cimiteri di Ragusa

Da lunedì 18 maggio viene revocata l’ordinanza sindacale in ordine al punto relativo al principio della rotazione alfabetica dei visitatori nei tre cimiteri cittadini di Ragusa consentendo quindi il libero accesso, dal lunedì al sabato. Con la nuova ordinanza sindacale infatti, oltre alla abolizione, come detto, del principio della rotazione alfabetica dei visitatori, si dispone la chiusura dei tre cimiteri nella giornata di domenica al fine di eseguire le operazioni di sanificazione. Con detto nuovo provvedimento si dispone altresì il divieto di ogni forma di assembramento, l’obbligo per i visitatori di indossare la mascherina protettiva e di assicurare il rigoroso rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Nell’ordinanza si fa presente che a carico dei trasgressori di dette disposizioni verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 euro e quindi un importo pari a € 50