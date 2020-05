Due incidenti sul lavoro, con modalità differenti e in ambiti diversi anche se nella stessa zona industriale. Ragusa piange la prematura scomparsa di un 50enne operaio edile e un 75enne agricoltore deceduti sul lavoro ieri. La Uil Territoriale Ragusa-Siracusa-Gela esprime profondo cordoglio ai familiari dell’operaio edile della ditta Bml Sicep schiacciato da un carrello e a quelli dell’agricoltore deceduto dopo una caduta dall’alto all’interno dell’azienda del figlio. E in virtù di questi due gravissimi episodi di cronaca, per i quali la Uil esprime massima fiducia nell’operato degli organi inquirenti al fine di accertarne le responsabilità, il commissario straordinario Luisella Lionti torna a porre l’accento sulla sicurezza nei cantieri, monito già reso tale qualche settimana fa quando si auspicava una attenzione maggiore sui luoghi di lavoro alla ripresa delle attività post Covid-19. “E ancora oggi non possiamo non fare a meno di parlare di sicurezza – rimarca Lionti – perché in attesa della conclusione delle indagini necessariamente aperte dagli organi inquirenti per quanto accaduto oggi pomeriggio, chiediamo che l’attenzione sia sempre massima per il rispetto e la dignità di tutti quei lavoratori costretti ogni giorni a rischiare la vita pur di portare qualcosa a casa. Non siamo ancora in grado di contare i deceduti a causa dell’emergenza sanitaria in corso e siamo costretti a registrare due nuovi morti, per cui auspichiamo non solo chiarezza nelle dinamiche ma anche provvedimenti importanti in termini di sicurezza sul lavoro”.