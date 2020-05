Può considerarsi normalizzatala situazione relativa all’uso dell’acqua a fini potabili per la Via Vittorio Veneto, Corso Umberto e Viale Medaglie D’Oro e zone limitrofe. A seguito di controlli effettuati dal personale addetto alla clorazione è emerso che la situazione nelle citate vie si è normalizzata. Mentre per quanto riguarda la Via Fiumara ci si è

riservati di effettuare ulteriori controlli. Per tale ragione il Sindaco ha firmato la revoca parziale (ordinanza n° 20597 del 14 maggio 2020) del provvedimento 19956 del 12 maggio scorso esclusivamente per le citate vie e dall’altro ha confermato la non potabilità dell’acqua per la Via Fiumara dal civico 1 al civico 14 e zone limitrofe, direzione Scicli fino all’emissione di nuova ordinanza.