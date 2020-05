Comiso. Dichiarato lutto cittadino in onore di Raffaele Antoci

Il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, per domani, 15 maggio 2020, ha dichiarato il lutto cittadino per la prematura e tragica scomparsa del concittadino Raffaele Antoci, a causa dell’incidente sul lavoro avvenuto mercoledì a Ragusa. Alle esequie sarà presente solo un rappresentate dell’amministrazione, in ottemperanza alle norme sul distanziamento e per non togliere ai familiari la possibilità di essere tutti presenti. Il Sindaco di Comiso, ha dichiarato : “Sono affranta e vicina con il cuore alla famiglia. Atrocità di questo genere funestano purtroppo la nostra civiltà e ci impongono forti ed indifferibili interrogativi sulle misure per la sicurezza sui luoghi di lavoro”.