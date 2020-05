Movimento Animalista Ispica elogia ex comandante polizia locale

Si è da pochi giorni conclusa il rapporto contrattuale tra il Comune di Ispica del Comandante della Polizia Municipale, Gianpaolo Monaca. L’ufficiale è, infatti, rientrato a tempo pieno nel suo ruolo di comandante a Solarino. Il movimento animalista ispicece ritiene sia stata una collaborazione preziosa e spera di potere riavere Monaca nei prossimi mesi.

“Personalmente sono stata felice ed orgogliosa di aver collaborato con una bella persona davvero, dico bella persona nel senso più elevato del termine, qualità che associata alle competenze e preparazione indiscussa, hanno permesso di avviare un clima di collaborazione fattiva anche con noi volontari – spiega Lucia Franzò – . Parlo a nome del mio gruppo di amici e amiche vicine ed operanti per conto del Movimento Animalista Leidaa di Ispica, volontari attivi per quanto riguarda il problema del randagismo nel nostro territorio, problema che il Dott. Monaca ha affrontato da subito con grande sensibilità, competenza e professionalità, consentendo di mettere in pratica una forte sinergia capace di ottenere nel giro di pochi mesi tanti bei risultati”.

In quattro mesi ci sono state 31 tra adozioni e reimmissioni regolamentari di cani nel territorio dopo sterilizzazione e monitoraggio di volontari, cosa grandiosa che ha permesso di vantare zero ingressi in canile, con un risparmio enorme per le casse comunali.