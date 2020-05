Festa della Mamma: Auguri alle nostre eroine

10 maggio, festa della mamma. In questa giornata, oggi più che mai, nei giorni del coronavirus, dovremmo ringraziare ancora di più le mamme. Queste “eroine senza mantello”, che in questo periodo hanno saputo far fronte alle tante difficoltà tra figli, scuole chiuse, smart working.

Mamme che nei giorni del Covid 19 hanno fatto i salti mortali per barcamenarsi tra lavoro e doveri.

E così oggi, domenica 10 maggio, in occasione della festa della mamma, abbiamo pensato di fare gli auguri a tutte le mamme che ci leggono e ci seguono.

Auguri!