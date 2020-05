Sollevamento reflui a Pozzallo. Al via i lavori a Raganzino

Partiranno lunedì prossimo i lavori di potenziamento e messa in sicurezza degli impianti di sollevamento reflui della stazione di Raganzino grande a Pozzallo. Si tratta di un nodo strategico perché da quelle pompe partono i reflui che finiscono nel depuratore.

I lavori prevedono una parziale pulizia delle vasche per la rimozione dei fanghi depositati e la collocazione di agitatori che li sollevano, ampliando così lo spazio disponibile. In questo modo si eviteranno i blocchi delle pompe che impongono interventi di urgenza per evitare sversamenti e consentiranno un migliore funzionamento delle stesse. L’importo dell’intervento di messa a norma dell’impianto ammonta a 70 mila euro. “Dopo la messa in sicurezza dell’impianto elettrico riguardante l’illuminazione artistica del centro storico, con l’eliminazione del pericolo riguardante i pali artistici, alcuni dei quali sono crollati qualche tempo fa, questa Amministrazione non si occupa soltanto di interventi di abbellimenti della città, anch’essi indispensabili – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – ma interviene anche per lavori utili per la città che non sono stati effettuati da decenni”. “Saranno certamente meno visibili dell’arredo urbano – prosegue il primo cittadino di Pozzallo – ma indispensabili per la sicurezza e l’igiene pubblica”.

“Sempre lunedì prossimo – conclude Ammatuna – prenderanno il via i lavori di risistemazione della Villa comunale per un importo di 500 mila euro”.