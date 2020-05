Oggi alle 18.00 a “Freemusic” su RTM Marco Ferradini si racconta

Torna oggi pomeriggio su RTM il consueto appuntamento del sabato con “Freemusic” con Luca Basile e Simona Napolitano. A fare da contorno ai grandi successi, altri due momenti dedicati ad altrettante interviste.

Alle 19.00 la prima ospite sarà Elisabetta Scaglione, la giovane modicana appassionata di moda che ha creato una mascherina particolare che mostra il sorriso grazie ad un materiale trasparente in pvc; il suo motto è “Io non rinuncio mai al mio sorriso e non permetto a nessuno di togliermelo”.

Alle 19.30 un altro pilastro della musica italiana si racconterà presentando il suo nuovo progetto musicale, ovvero il Maestro del “Teorema” Marco Ferradini, che con un interessante excursus della sua attività quarantennale, presenterà il suo nuovo singolo dal titolo “Lombardia” tratta dal nuovo lavoro discografico “L’uva e il vino”, intervista che dopo le 20.00 sarà disponibile sul sito www.rtmonair.it e sui canali social della radio.