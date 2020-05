E’ disponibile la nuova mascherina del Modica Calcio

Ai tempi del Covid-19, che ha “azzerato” del tutto o quasi la vita sociale di tutti, il Modica Calcio da la possibilità alla città e ai suoi tifosi la possibilità di avere oltre che nel “cuore”, spesso in “bocca” i colori della squadra della città.

E’ disponibile, infatti, da qualche ora, la mascherina del Modica Calcio che chiunque ne abbia voglia può acquistare alla sartoria “Il salotto delle creative” di via Alberto Portogallo 18/C. (strada adiacente il supermercato “Le Liccumie”).

La mascherina del Modica Calcio è nata da un’idea del suo presidente Michele Zocco che ne ha parlato con le sue amiche sarte che lo hanno subito accontentato.

“Una idea nata per caso – spiega Michele Zocco – che in questo periodo molto duro per ognuno di noi, serve per tenere sempre a portata di mano i colori della squadra della nostra città. Certo non è come andare a tifare Modica la domenica al “Barone”, ma in un periodo come quello attuale in cui il mondo dello sport stenta a ripartire (nel caso dei dilettanti non ci sono assolutamente certezze se questo potrà accadere), portare in giro una mascherina colorata di rossoblu con lo stemma della squadra per cui si fa il tifo è un piccolo segnale di quanto sia importante lo sport da sempre simbolo di aggregazione e del vivere sociale. Il mio augurio e un po’ quello di tutti i dirigenti, staff tecnico e giocatori è quello di poter riprendere la vita normale, che significherebbe tornare ad allenarsi, a giocare e a tifare per i “Tigrotti”, ma la cosa più importante al momento è la salute di tutti noi. Se ciò non dovesse essere possibile per questa stagione, faremo di necessità virtù e proveremo insieme ai miei dirigenti più fidati a tirare le somme e vedere se ci possano essere i presupposti per programmare la prossima stagione”.