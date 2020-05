Furti con spaccata a Vittoria. Confesercenti chiede più controlli

“ Gli ennesimi episodi delinquenziali a Vittoria ripropongono con forza

la necessità di maggiori controlli da parte delle Forze dell’Ordine,

specie nelle ore notturne”. Lo dice Luigi Marchi, presidente di

Confesercenti Ragusa. “Il recente furto con spaccata – dice Marchi-

perpetrato con un’automobile usata come ariete contro la vetrina di un

negozio specializzato nella vendita di caffè, è indice del fatto che

l’emergenza sanitaria ha favorito l’aumento dei furti in città.

Un’emergenza nell’emergenza che rischia di fa aumentare in maniera

esponenziale gli episodi criminali visto che in tantissimi sono rimasti

senza un lavoro e le situazioni di povertà estreme sono sotto gli occhi

di tutti”.

“ Atti di vandalismo anche in due negozi vicini a quello di caffè preso di

mira due giorni fa, – dice Massimo Giudice, direttore di Confesercenti

Ragusa- si tratta di un negozio di telefonia e uno di abbigliamento.

Enorme è lo sforzo e il lavoro quotidiano svolto dalle Forze dell’Ordine in questo delicato momento storico che impone già una maggiore e

capillare presenza di uomini e mezzi impegnati a contrastare la

diffusione dei contagi da Covid- 19 e a segnalare comportamenti

scorretti ma se non si interviene tempestivamente si rischia di

danneggiare ulteriormente tantissime attività commerciali già messe

in ginocchio. Invitiamo ancora una volta, i cittadini – conclude Giudice –

a denunciare i furti che subiscono e a segnalare alle Forze dell’Ordine

qualsiasi episodio sospetto