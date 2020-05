Dal 18 maggio tornano le celebrazioni religiose con il popolo

Questa mattina è stato firmato, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della CEI, il Protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni delle messe. Il testo giunge a conclusione di un percorso che ha visto la collaborazione tra la Conferenza episcopale italiana, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Interno, il Prefetto del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, Michele di Bari, e il Capo di Gabinetto, Alessandro Goracci e il Comitato Tecnico-Scientifico.

Nel rispetto della normativa sanitaria disposta per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19, il Protocollo indica alcune misure da ottemperare con cura, per quanto riguarda l’accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche; l’igienizzazione dei luoghi e degli oggetti; le attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche e nei sacramenti; la comunicazione da predisporre per i fedeli, nonché alcuni suggerimenti generali per rendere il protocollo attuativo.

Si attendono ulteriori indicazioni dalla Curia della diocesi di Noto, per l’attuazione delle misure indicate nel protocollo.