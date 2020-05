Ragusa. Modalità per l’erogazione dei buoni spesa/voucher

Al fine di non generare assembramenti, soltanto i cittadini impossibilitati a svolgere la procedura via mail per l’erogazione di buoni spesa, così come indicato sulla pagina del sito web comunale “Buoni spesa: Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19 ai sensi della Del. della G.R.n.124 del 28/03/2020 e sui e modifiche ed integrazioni a valere su Fondo Sociale Europeo”, potranno avere la documentazione necessaria presso gli uffici di Segretariato Sociale di via Spadola 56. La relativa modulistica, una volta compilata,dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Protocollo di Corso Italia 72, corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Per eventuali informazioni sulla compilazione dell’istanza è necessario rivolgersi al numero 0932676767.

Sarà comunque cura del Servizio Sociale del Comune di Ragusa contattare direttamente il richiedente per il prosieguo della necessaria istruttoria, più complessa e lunga rispetto alla precedente in quanto correlata all’utilizzo di fondi regionali riprogrammati da risorse del FONDO SOCIALE EUROPEO.