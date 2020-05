Riunione operativa su interventi relativi al Porto di Pozzallo

Si è tenuta stamani, nell’Aula Consiliare del Comune di Pozzallo, una riunione operativa per analizzare lo stato degli interventi relativi all’area portuale.

Erano presenti il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo C.F. (CP) Pierluigi Milella ed il T.V. (CP) Colombo, il Dr. Vernengo dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, per l’Amministrazione Comunale il Sindaco e gli Assessori Privitera ed Agosta ed il consigliere comunale Gianluca Agosta.

E’ stato puntualizzato all’inizio lo stato dell’arte relativo agli studi propedeutici relativi ai lavori di messa in sicurezza del porto: è stata sollecitata una celere ripresa delle attività, rimaste ferme per la pandemia in corso da Covid 19, degli studi batimetrici e l’avvio dei lavori relativi a quelli geognostici.

Per quanto riguarda invece il livellamento dei fondali del porto piccolo, sono state analizzate in dettaglio tutte le ipotesi di spostamento dei sedimenti in ambito portuale e di una movimentazione degli stessi in aree contigue.

E’ stato deciso di avviare una richiesta di intervento all’Arpa per l’effettuazione delle analisi ecotossicologiche delle sabbie, condizione essenziale per ogni successiva traslazione delle stesse.

Si è proseguito, quindi, con la situazione dei pontili galleggianti in dotazione al Comune di Pozzallo, la cui concessione e in scadenza, per regolarizzare la posizione degli stessi.

Infine, è stato accertato che a breve termineranno i lavori di realizzazione del campo boe da destinare ad imbarcazioni da pesca nel porto grande e avverrà la riconsegna del manufatto alla Regione, dopo di che potrà iniziare la realizzazione della passerella collegata alla banchina.

“Purtroppo, a causa dell’interruzione dei lavori dovuta alla pandemia in corso – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – non abbiamo potuto iniziare i lavori o continuare quelli già in corso, ma stiamo accelerando il tutto per consentire in tempi stretti una circolazione in sicurezza all’interno del porto piccolo e proseguire gli studi propedeutici ai lavori di messa in sicurezza del porto grande”.

Sono certo che prima della stagione estiva – conclude il primo cittadino di Pozzallo – riusciremo, come abbiamo fatto ogni anno, nell’intento”.