Lega Ragusa. Perché non rilanciare progetto copertura via Roma?”

“L’emergenza pandemica e i dibattiti mai sopiti. Ritengo che questa situazione, in attesa del graduale ritorno alla normalità, che non sappiamo quando potrà dirsi completato, ci deve spingere a una serie di valutazioni su cosa è meglio per la nostra città. A cominciare dal centro storico superiore, questione mai risolta, da quando fu deciso di avviare la pedonalizzazione di via Roma e si portò avanti un processo che, però, ancora oggi, nei fatti non è stato ultimato”. E’ il commissario della Lega Ragusa, Massimo Iannucci, a sostenerlo evidenziando che un vecchio pallino, che però potrebbe diventare nuovo, è quello di creare un Centro commerciale naturale al chiuso lungo l’intero asse della via Roma che da corso Italia conduce sino al ponte Pennavaria. “E’ un progetto che risale a qualche anno fa – afferma Iannucci – e che, dunque, avrebbe bisogno di essere rivisto, adattato alle nuove esigenze tecniche. La superficie di via Roma è di 3.000 mq, quella da coprire circa un terzo, 1.000 mq e rotti. Copertura con vetro temperato stratificato da apporre ai lati e struttura in alluminio mentre il centro sarebbe lasciato sempre libero. Tutto ciò attingendo dai fondi della legge su Ibla, circa 400mila euro per iniziare. Creare un percorso avveniristico simile, però, potrebbe risolvere le difficoltà legate alle intemperie che, nel confronto con i centri commerciali propriamente detti, rappresentano uno dei punti deboli per il centro storico superiore di oggi. Non è questa, chiaramente, la soluzione madre e dovrebbe, piuttosto, rappresentare l’ulteriore elemento di una discussione molto più ampia che già in parte è stata avviata dall’attuale amministrazione comunale, discussione che ha subito un oggettivo rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria e che, però, proprio per tale ragione, così come sostenuto da alcuni consiglieri comunali, potrebbe sfruttare la fase di calma per una riflessione più approfondita. Il centro storico superiore ha bisogno di una serie di interventi strutturali che ne devono modificare profondamente l’identità. Occorre garantire degli incentivi a chi decide di investire in quest’area. Buona anche la strada di interloquire con i proprietari degli immobili per calmierare gli affitti. Ma questo percorso vedrà mai la luce in fondo al tunnel?”. Iannucci afferma di essere consapevole che “stiamo parlando di un itinerario tutto in salita, nessuno ha la bacchetta magica. Ma attraverso una concertazione, in parte già avviata, ancora più ampia, tendente a coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente interessati a quest’azione di rilancio, si potrebbe avviare la definizione di tutta una serie di step per portare avanti un percorso condiviso. In passato sono stati fatti parecchi tentativi, qualche piccolo e timido passo in avanti è stato compiuto. Ad esempio, via Mariannina Coffa e piazza San Giovanni un tempo erano un deserto. Da anni, invece, hanno visto il proliferare di nuovi locali. Ma è chiaro che non basta. Bisogna occuparsi pure della residenzialità. Invogliare i ragusani non solo a vivere il centro storico ma a viverci. Anche in questo caso sarà necessario una politica specifica sui prezzi degli affitti e, soprattutto, sulla qualificazione della residenzialità, evitando quella sorta di ghettizzazione che ha reso alcune aree di questa parte della città davvero invivibili. Serviranno anni, forse decenni. Ma è necessario avere una visione complessiva su quale deve essere la meta che si vuole raggiungere e su quali gli strumenti che si rendono necessari per farlo”.