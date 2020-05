Pozzallo, oggi sarà individuata nave la quarantena di migranti

Il Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, Prefetto Di Bari, ha dato notizia al Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che nella giornata di ieri sono state aperte le buste di gara per l’uso di una nave che possa ospitare a bordo i migranti in quarantena.

Tutto ciò è stato possibile perché il Prefetto Di Bari è stato nominato, con apposita ordinanza del Capo della Protezione Civile Borrelli, soggetto attuatore per l’emergenza migranti.

Già domani si dovrebbe passare all’aggiudicazione definitiva del servizio, sgravando così di un onere al momento particolarmente pesante le città sedi dei punti di prima accoglienza.

“Si tratta di una notizia molto importante – afferma il Sindaco Ammatuna – soprattutto con l’approssimarsi della bella stagione che porterà indubbiamente ad una intensificazione degli sbarchi”.

“Ancora una volta – conclude il primo cittadino di Pozzallo – risposte celeri e certe, rispetto agli impegni assunti, da parte del Viminale che continua ad essere il vero punto di riferimento per i territori”.