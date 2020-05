Modica. In pagamento affitti dei privati e rimborsi universitari

Trascorso il termine ultimo per l’accettazione dei ricorsi in merito alle graduatorie degli aventi diritto al pagamento di due mensilità d’affitto, è arrivato il momento dell’erogazione. Sono stati in 553 i privati che hanno presentato domanda valida (rimborso fino a 400 euro mensili) per un totale che è di poco inferiore ai 300 mila euro, interamente coperti da fondi comunali. Nei prossimi giorni verranno effettuati i versamenti nei conti corrente dei proprietari degli immobili. Per quanto riguarda invece gli affitti delle attività commerciali, bisognerà attendere ancora qualche giorno. La graduatoria è in via di definizione per via dei ricorsi pendenti ma entro la settimana sarà completata e pubblicata in maniera ufficiale. Sono inoltre in pagamento i primi rimborsi dei trasporti per gli studenti universitari fuori sede. Sono stati in 62, fino ad ora, a presentare domanda per il rimborso delle spese sostenute per il trasferimento nelle città siciliane sedi di atenei. Da mercoledi riceveranno il pagamento, nel frattempo verranno completate anche le altre pratiche e via via saldate. “Abbiamo dovuto attendere i tempi dei ricorsi – sottolinea il Sindaco – che scadevano il 30 aprile. Elaborata la graduatoria definitiva è arrivato il momento di saldare i mesi di marzo e aprile. Credo che siamo riusciti ad organizzare una manovra che abbia pochi eguali in Italia e che essa rappresenti un vero aiuto concreto ai cittadini, a discapito delle tante promesse che si sono sentite negli ultimi due mesi. Tra aziende e privati il Comune di Modica ha preso in consegna oltre 3 mila richieste di aiuto per pagamento affitti, bonus spesa e rimborso trasporti universitari. A questi bisognerà aggiungere chi usufruirà degli sgravi sui tributi comunali, sia privati che commerciali. E’ stato un obiettivo primario stare il più vicino possibile ai nostri cittadini per i quali abbiamo pensato ad ogni possibile aiuto”.