Da lunedì in distribuzione mascherine ai monterossani

Da lunedì prossimo, 4 maggio, nel borgo Monterosso, l’Amministrazione comunale provvederà alla distribuzione porta a porta, tramite i propri dipendenti, di 3600 mascherine arrivate dalla Regione Sicilia. Su disposizione del governatore Nello Musumeci, infatti, la Protezione civile regionale, affiancata dall’Esercito, sta completando in questi giorni la distribuzione di oltre tre milioni e mezzo di mascherine in tutte le province dell’Isola. Destinatari, in questa prima fase, sono i 374 Comuni inferiori ai 50 mila abitanti, che provvederanno, a loro volta, alla consegna ai cittadini. Nei prossimi giorni, si procederà ad assegnare altri due milioni e mezzo di dispositivi di protezione ai capoluoghi di provincia e ai restanti grossi centri. “ Ci saranno per tutti – ribadisce il presidente del consiglio Giovanni D’Aquila -. Mi corre l’obbligo di dire che queste mascherine sono quelle chirurgiche , allo stesso tempo ci stiamo attivando a far pervenire quelle lavabili. Inoltre da lunedì 4 maggio – afferma ancora il presidente del consiglio – verrà emanata una ordinanza sindacale con la quale verrà stabilità l’apertura del Cimitero comunale , sempre nel rispetto delle distanze e di tutte le precauzioni possibili”.