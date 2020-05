Grande successo per l’evento virtuale di Rtm del primo Maggio

Sono state davvero tante le persone che per il primo maggio hanno interagito e ascoltato RadioRtm.

In occasione della giornata di ieri il palinsesto di RadioRtm è stato stravolto da una programmazione ad hoc.

Dalle ore 11 RadioRtm ha cantato i migliori brani italiani dal passato ad oggi in compagnia della voce di Max Garrone. Dalle ore 13 è toccato a Giovanni Veca che ha deliziato gli ascoltatori con le hit del momento. Subito dopo è toccato a Ivan cappello con la time machine della musica straniera accompagnato da Samuele Cannizzaro e Federico Bonomo. Non poteva mancare la selezione musicale delle hit italiane per eccellenza selezionate da Marco Giurdanella. Anche la reggaeton ha fatto da padrona durante le prime ore del

pomeriggio mixate da Sebastiano Avolese e Renato Ruta. The Twister ha poi chiuso la prima parte della programmazione sulle note della musica trap. Alle ore 17 è toccato allo special guest Angelo Ferreri che ha dato il via alla selezione di musica house di Ferdinando Cassone, Carmelo zocco, Nicola Gurrieri, Christopher Scollo e Vincenzo Lauretta che si è conclusa a mezzanotte.

I quattro speaker hanno voluto giocare sugli stereotipi della quarantena, ironizzando su ciò che si fa maggiormente a casa durante le restrizioni. Durante la diretta Ivan cappello ha fatto la parte del cuoco con alcune ricette divertenti. Samuele Cannizzaro nei panni del palestrato ha dato alcuni suggerimenti su come allenarsi a casa mentre Federico Bonomo nelle vesti del pantofolaio ha raccontato come si può vivere in pigiama. Per i più appassionati anche il

Gamer, colui che gioca sempre alla PlayStation interpretato da Max Garrone ha selezionato la migliore musica italiana restando concentrato come solo un bravo giocatore sa fare.

Sono state centinaia le stories su Instagram inviate dal pubblico mentre svolgevano faccende domestiche, mangiavano o si rilassavano, anche qualcuno ironicamente mentre lavorava.

RadioRtm in questa giornata particolare ha voluto pure mettere in palio dei premi offerti da alcuni sponsor per rendere ancora più interessante la giornata tramite dei quiz e degli indovinelli in diretta.

Visto il grande successo l’iniziativa si ripeterà in futuro.