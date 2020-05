Covid-19. Buoni spesa dal Gruppo Minardo

“Grazie ai dipendenti e ai collaboratori del Gruppo Minardo. Sono gesti ed iniziative che servono sempre e, a maggior ragione, in un periodo in cui molte famiglie vivono in difficoltà economiche evidenti”. Dario Cerruto e Salvatore Fede, della Caritas di Modica, hanno apprezzato l’iniziativa dei collaboratori e dei dipendenti del Gruppo Minardo che hanno dato vita ad una raccolta di denaro, acquistando e devolvendo a quasi 200 famiglie, buoni spesa da 25 euro per l’acquisto di beni di primo consumo. “Un’idea nata all’interno del nostro gruppo e che ha trovato immediata, entusiasta ed ampissima condivisione fra dipendenti e collaboratori – spiega Claudio Abbate, responsabile amministrativo del Gruppo Minardo – Il nostro, è un piccolo gesto che abbiamo condiviso, per cercare di dare una mano in una fase difficile per tutti e, ancor di più, per chi è destinatario di questi buoni spesa”. “In un momento del genere, sono questi gesti, queste azioni concrete che servono, al di là delle parole”, hanno detto Cerruto e Fede. Stamattina, nello spiazzale davanti la sede del Gruppo Minardo, la consegna dei buoni spesa alla Caritas di Modica, fatta dalla giornalista di VR News, Chiara Scucces, in rappresentanza dei dipendenti e dei collaboratori del gruppo imprenditoriale siciliano.