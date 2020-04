Scicli, Cantieri di lavoro per disoccupati. Avviso pubblico

Il Comune di Scicli ha pubblicato nell’albo pretorio online due avvisi per la ricerca della figura tecnica di due Direttori dei lavori, per le opere di pavimentazione stradale via Ugo Bassi e via D’Acquisto a Donnalucata, e via Goldoni a Scicli. Le domande dovranno pervenire entro le ore 8.30 di giorno 19 maggio mediante pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.scicli.rg.it. La modulistica è scaricabile sul sito del comune in “Avvisi, bandi e gare”.