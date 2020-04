A seguito dell’ordinanza del 20 aprile emessa dal sindaco di Modica riguardo alla riapertura, in via sperimentale, del mercato merceologico per prodotti esclusivamente alimentari e per i mercati contadini, la polizia locale ha pubblicato sul proprio sito www.poliziamunicipalemodica.it(sito ufficiale Comune di Modica link polizia municipale) copia di modello di autocertificazione disponibile per gli ambulanti interessati che dovranno, a loro volta, compilare e trasmettere al Comando di Piazza Principe di Napoli, alla mail settore.ottavo@comune.modica.rg.it. Lo stesso modello sarà utilizzabile per i produttori che intendono operare nei mercati contadini di Viale Medaglie d’Oro.

Si rammenta che l’accesso nelle aree mercatali sarà contingentato e i varchi controllati.

Per chiarire, resta in vigore l’ordinanza del sindaco con la quale sono state sospese tutte autorizzazioni le occupazioni di suolo pubblico che, comunque, non è applicata esclusivamente all’interno dei mercati del giovedì e mercati contadini.