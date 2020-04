Piano affitti. L’intervento dei Consiglieri M5S Ragusa

Perché non trovare un sistema che consenta, al pari di altri Comuni, di garantire l’adozione di un piano di pagamento degli affitti, sia per i privati che per i conduttori di attività commerciali? Chi ne ha i requisiti, cioè chi dimostra difficoltà economiche, deve essere sostenuto in tutte le maniere possibili dall’ente di palazzo dell’Aquila”.

E’ il senso della richiesta che arriva dai consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle Zaara Federico e Giovanni Gurrieri. “La necessità di creare una serie di accorgimenti – continuano i due consiglieri pentastellati – che contemperino le misure nazionali con quelle più propriamente locali è avvertita da più parti. E’ naturale che la predisposizione delle prossime misure finanziarie, da parte del Comune di Ragusa, dovrà tenere conto di queste esigenze e, soprattutto, dei danni economici determinati dall’emergenza sanitaria. Dobbiamo procedere lungo una direzione di sostenibilità che consenta a chi ravvisa maggiori difficoltà di non rimanere indietro. Ecco perché, secondo noi, la proposta di un sostegno per gli affitti potrebbe essere presa in considerazione al pari di altre iniziative tendenti a mitigare gli effetti negativi dell’inevitabile crisi a cui andremo incontro. Del resto, le iniziative che arrivano da altri enti locali territoriali, a volte, quando ritenute valide, possono essere prese come riferimento. Sottoporremo la questione all’intero civico consesso nel corso della prossima seduta consiliare con l’auspicio che possa innescarsi un dibattito meritevole della massima considerazione e attenzione”.