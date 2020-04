Un uomo solo al comando..di Michele Giardina

Un uomo solo al comando. La maggioranza abbozza. Fa finta di nulla. M5S, PD, Italia Viva e Leu scodinzolano la coda.

L’opposizione, tra un distinguo di Berlusconi, un altro della Meloni e l’improbabile vestito nuovo indossato da Salvini, perde punti.

Ma nessuno si esalti. In questo momento sono tutti al palo a tenere il moccolo a Conte.

Mistero della politica? Mistero Si. Ma non della politica. Ne sapremo di più strada facendo. E il Colle? Il Colle tace.

Unico dato certo, che peraltro sfugge ai fasulli sondaggi di oggi, la rabbia della gente. Rabbia che cova sotto la cenere della disperazione.

Due o tre punti in più o in meno, considerata la drammatica situazione in cui siamo precipitati, non dicono nulla. Assolutamente nulla. Nessuno si illuda.

Conte vanterebbe un gradimento del 54%? La maggioranza degli italiani, dunque, sarebbe felice della tragedia che stiamo vivendo? Da minchioni patentati credere ad una roba del genere!

I sondaggi in questa fase grigia e oscura della vita sociale e politica sono numeri del lotto.

Solo psicologi, neurologi e psichiatri bravi, veramente bravi, potrebbero, eventualmente, raccontarci qualcosa di più sul tormento di milioni di persone.Tormento segreto. Almeno per ora.