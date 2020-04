La richiesta per la riduzione della Tari da parte del M5S Ragusa

Il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Ragusa, Alessandro Antoci, ha presentato una interrogazione a risposta orale avente a oggetto la riduzione della Tari per le attività commerciali al momento chiuse a causa dell’emergenza pandemica. “L’emergenza – scrive Antoci nel documento ispettivo – ha obbligato molte attività commerciali alla momentanea chiusura. Queste attività, nel periodo di chiusura, non hanno ovviamente prodotto rifiuti. Alcune attività commerciali, nella cosiddetta fase 2, non potranno riprendere nell’immediato l’attività perché non saranno in grado di sostenere altri oneri per adeguarsi alle normative di distanziamento sociale”.

“Ecco perché, con un documento formale – prosegue il consigliere pentastellato – ho chiesto all’amministrazione comunale di verificare la possibilità di una riduzione della Tari dovuta per l’anno 2020 con riferimento, in particolare, ai mesi di chiusura forzata delle attività commerciali che non hanno prodotto rifiuti. E’ una richiesta che va presa in considerazione nella maniera più attenta possibile considerata la pesante situazione con cui alcune tra queste attività commerciali, che non possono più contare su alcun tipo di entrata, stanno facendo i conti”.