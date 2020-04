Ispica. Al Via servizio telefonico di supporto psicologico

Inizia lunedì ad Ispica “Psicologi in ascolto”, un servizio telefonico di supporto psicologico a chi è in difficoltà a causa dello stress derivante dall’emergenza Coronavirus e dal conseguente isolamento sociale che può avere ripercussioni negative sull’equilibrio emotivo, oltre che psichico, delle persone. Il servizio è promosso ed organizzato dal Coordinamento Provinciale di Libera Ragusa e dalle associazioni “Archè” e “Zymè – fermenti culturali” con il sostegno e la partecipazione del Comune di Ispica.

“Psicologi In Ascolto” mette a disposizione dei cittadini ispicesi una consulenza psicologica telefonica. Ad ascoltare e dialogare con gli utenti sarà un gruppo di psicologi ispicesi o operanti ad Ispica che hanno dato disponibilità a svolgere questa attività di volontariato in modo gratuito.

Questi i nomi degli psicologi che hanno aderito al progetto: Claudio Fronte, Matilde Leontini, Carmen Ventura, Floriana Cartia, Morena Denaro, Ersilia Moncada, Chiara Carpinteri, Giusy Lo Piccolo, Valeria Blandino, Sara Abate, Daniela Giunta (tutti regolarmente iscritti all’albo di riferimento).

Sarà possibile usufruire di questo servizio tutti i giorni: dal lunedì al venerdì, di mattina dalle 9.00 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00; il sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00. Sarà possibile accedervi tramite due numeri di telefono (335 782 2648 / 335 782 2786), raggiungibili esclusivamente in chiamata (non con messaggi). L’utente verrà messo in contatto con lo psicologo disponibile. La durata del servizio sarà valutata sulla base dell’evoluzione della situazione di emergenza.

Un convinto plauso alle tre associazioni promotrici e un sincero ringraziamento ai professionisti che hanno aderito al progetto vengono rivolti dall’Amministrazione comunale che ha offerto il supporto logistico richiesto nella convinzione della necessità di un servizio di sostegno psicologico in questo particolare momento e nelle sue fasi successive. Una nuova prova di generosità in uno slancio volontaristico che fa onore alle migliori tradizioni della città.