Scicli. La “M° Ottavio Penna” suona in onore di San Guglielmo

L’Associazione Musicale Corpo Bandistico “M° Ottavio Penna” di Scicli, dopo le sospensioni delle processioni religiose a causa della pandemia di coronavirus, ha voluto rendere omaggio al Santo Patrono della città San Guglielmo.

San Guglielmo è sempre venuto in aiuto alla città di Scicli nel tempo. «Egli veniva – afferma in una nota il Direttivo – invocato durante i periodi di peste (in particolare si ricordi quella del 1626), periodi durante i quali gli Sciclitani erano soliti bere l’acqua in cui erano state immerse le reliquie di San Guglielmo per garantire la fine della peste e la guarigione».

È usanza a Scicli per la festa di San Guglielmo mettere ai piedi dell’altre le bottiglie piene d’acqua. Inoltre, veniva invocato per guarire i bambini affetti da ernia inguinale. San Guglielmo veniva invocato anche per il dono della pioggia durante i periodi di siccità.

L’Associazione Musicale attraverso un video-musicale vuole innalzare una preghiera a San Guglielmo, i membri del Corpo Bandistico ha suonato e cantato l’inno di San Guglielmo, perché interceda per la sua Città in questo periodo difficile.