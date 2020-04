Modica. Arriva Bibliomedia, lo strumento multimediale

Bibliomedia è un contenitore multimediale utile a veicolare cultura al tempo del Corona virus.

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca Comunale “Salvatore Quasimodo” che ha predisposto un link in cui si possono seguire delle video lezioni su autori e libri attraverso il sito della biblioteca: www.bibliotecamodica.it

Sul sito sono visionabili al momento due video lezioni della prof.ssa Lucia Trombadore, docente di lettere al Liceo Classico “G.Galilei/T.Campailla”.

1. Lezione comparata fra “I dialoghi con Leucò” (I due, Achille e Patroclo) e il libro XVI dell’Iliade, a cura della Prof.ssa Lucia Trombadore, Editing e montaggio a cura di Gaia Cannizzaro.

2. Lezione di approfondimento tematico per docenti di Lettere. Il tema: La costruzione dell’identità del personaggio attraverso il capitolo VI (Fra Cristoforo e Don Rodrigo) e il capitolo XXIII (Il Cardinale Federigo Borromeo e l’Innominato), a cura della Prof.ssa Lucia Trombadore.

“Abbiamo voluto mantenere, dichiara l’assessore alla Cultura, Maria Monisteri, con Bibliomedia un rapporto costruttivo e costante con il pubblico fruitore dei servizi della nostra Biblioteca comunale, al momento chiusa a motivo della pandemia in atto.

Sono delle video lezioni su opere di autori di grandissimo spessore, e sempre in aggiornamento, tenute da docenti di indiscusso valore culturale e didattico.

Qui intendo ringraziare la prof.ssa Lucia Trombadore per la fattiva e positiva collaborazione in uno alla responsabile della Biblioteca comunale, Lucia Buscema e a quanti la collaborano a colmare l’assenza fisica degli utenti che non possono frequentare la nostra Biblioteca”.

I due video-eventi sono registrati nella nuova piattaforma web del sito “Il Maggio dei libri 2020” a cura del Centro per il libro e la lettura. Gli eventi sono già stati convalidati e sono in fase di pubblicazione.

L’attività della Biblioteca continua con gli utenti con i consigli di lettura della Biblioteca con invio di abstract e foto copertina dei libri già acquistati che saranno disponibili dopo l’emergenza Covid 19.

L’Ufficio Stampa