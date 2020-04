Scicli. Un privato dona i fiori per il cimitero comunale

Omaggio floreale stamattina al Cimitero di Scicli, al momento chiuso per le misure anti Covid-19. Il signor Bartolomeo Donzella ha voluto regalare dei fiori che lo stesso coltiva assieme alla famiglia. I fiori, dati in consegna al personale in servizio al Cimitero, hanno adornato alcuni spazi cimiteriale raggiungendo così tutti i defunti ospiti nel camposanto cittadino. Un gesto di grande sensibilità in un momento in cui Scicli si sta confermando Città della Solidarietà.