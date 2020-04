Modica. L’omaggio a San Giorgio della pittrice Giulia Berini

La Festa di San Giorgio Martire, Patrono di Modica, per i motivi a tutti noti, sarà celebrata quest’anno senza la partecipazione del popolo e senza manifestazioni esterne. Nonostante tutto, a rendere omaggio al Santo Cavaliere, ci ha pensato un’artista poliedrica dal talento innato: Giulia Berini.

Pittrice, dal 2009 la Berini ha realizzato un dipinto murale in zona Passo Caraffa, nel cuore della parte alta della città, esattamente alle spalle del Duomo di San Giorgio. Con questa iniziativa ha voluto, a suo modo, fare un regalo ai fedeli che passando per quella strada possono ammirare e onorare il Santo Cavaliere.