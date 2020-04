Moria di pesci al pantano Arizza, il Comune ha avviato indagini

L’amministrazione comunale di Scicli, e per essa l’assessore all’ambiente ing. Bruno Mirabella e il Caposettore Ambiente Ing. Guglielmo Spanò, hanno chiesto ad Arpa di Ragusa di fare campionamento delle acque considerata la moria di pesci alla foce del pantano Arizza Spinasanta.

Indagini sono in corso da parte della Polizia municipale, anche in riferimento all’ipotesi di attività di pesca di frodo messa in atto da soggetti spregiudicati e probabilmente ripetuta nel tempo, approfittando anche del fatto che le strutture di controllo, ivi compresa l’Asp, sono state nelle ultime settimane tutte impegnate nell’emergenza coronavirus.