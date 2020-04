Mascherine per i commercianti di Ispica. Le distribuisce l’Ente

Mascherine destinate ai commercianti di Ispica. È un’iniziativa congiunta dell’Amministrazione comunale e di Confesercenti che ha affidato proprio al Comune un quantitativo di 1500 mascherine che sono già in distribuzione alla Protezione civile in via dell’Arte, accanto al Comando di Polizia muncipale.

Si tratta di mascherine in tessuto non tessuto, utili in questa fase di consumo massiccio di dispositivi di prevenzione proprio da parte delle categorie che ne devono obbligatoriamente fare uso per l’attività che svolgono.

Queste mascherine sono destinate esclusivamente ai commercianti che, per prenderle in carico, potranno recarsi alla sede della Protezione civile di Ispica tuti i giorni dalle 9 alle 13.